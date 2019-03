ROMA - Una storia di un terribile errore giudiziario che ha portato una bambina di 7 anni ad essere allontanata dalla famiglia, e poi data in adozione, per un'accusa infamante e del tutto falsa ai danni del padre, giudicato anche «dal tribunale della gente». È L'amore strappato, 3 puntate da domenica in prime time su Canale 5 ispirate a una vicenda drammaticamente vera, con Sabrina Ferilli nei panni di una donna che «lotta con tutta se stessa per difendere suo marito e riavere la figlia spiega - spero che questa serie serva a combattere i pregiudizi e a cambiare le cose». Alla regia Ricky Tognazzi e Simona Izzo, nel cast anche Enzo Decaro.

Venerdì 29 Marzo 2019, 10:21 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 10:29

