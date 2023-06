Festa scudetto Napoli, vittoria anche in tv con due milioni di spettatori su Rai 2

Sono stati quasi 2 milioni gli spettatori che ieri sera hanno seguito lo Speciale di Novantesimo minuto dedicato alla festa per lo scudetto del Napoli, Sarò con te, in onda su Rai 2: con 1,922 milioni di telespettatori ha raccolto l'11,9% di share.

Su Rai 1 la replica della serie tv Blanca è il programma più visto della prima serata, con il 14,5% e 2 milioni 396mila spettatori. Grandissima attenzione anche per lo Speciale di A Sua immagine. Il dono della vita, con Papa Francesco nella mattinata di Rai 1, visto da 1 milione 661mila spettatori (share 27,4%). A seguire, la consueta puntata di A Sua immagine ha sfiorato il 24% (23,9%) con 1 milione 769mila. In prime time Canale 5 ha rilanciato la fiction Il Papa buono, ottenendo 1 milione 677mila telespettatori netti, con uno share dell'11,2%. Nella stessa fascia oraria, su Rai3, Kilimangiaro - Il viaggio che verrà, ha ottenuto 879mila telespettatori e uno share del 5,2%. Su Rete4 Il Miglio Verde è stato visto da 744mila con il 5.8%. Su Italia1 Emigratis - La Resa dei Conti in replica ha intrattenuto 695mila con il 4.3%. Su La7 D-Day Il giorno più lungo ha avuto 463mila spettatori con il 2.6%.