Sanremo, Amadeus: «Ecco il super ospite che vorrei portare al Festival»

«Il Festival non lo puoi sbagliare: va fatto bene. È come la finale di Champions, devi vincerla». Lo dicein una lunga intervista al settimanale 'Oggì, in edicola domani, a priposito delIl conduttore è appena rientrato dalla luna di miele a Mauritius e si è messo al lavoro: «Ho già le idee molto chiare. Ci lavoreremo giorno e notte perché per fine dicembre deve essere tutto fatto. Sarà un Festival pieno di affetto, di sentimento. Saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte».Della moglieAmadeus dice: «Di lei mi fido ciecamente, la coinvolgo in ogni scelta e tutte le volte che le ho dato retta, non me ne sono mai pentito». Sulle vallette e sugli ospiti del 'suò Sanremo ancora Amadeus non si sbilancia, ma ammette: «Mi piacerebbe molto far tornare Madonna sul palco di Sanremo. Monica Bellucci come valletta? Magari!».