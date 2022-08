Fiction Rai, arriva la carica degli attori partenopei: Massimiliano Gallo, Serena Rossi, Teresa Saponangelo

Arriva la carica di attori e attrici partenopee nell’autunno delle fiction Rai. Da Massimiliano Gallo a Teresa Saponangelo sino a Serena Rossi, Marina Confalone e Marisa Laurito, tra novità e conferme. In questi giorni, impazza lo spot tv su “Il nostro Generale”, in onda su Rai Uno dall’11 settembre con protagonista Sergio Castellitto.

Accanto all’attore romano, (che rivedremo a dicembre su Rai Uno in Non ti pago) c’è Teresa Saponangelo nel ruolo della moglie di Dalla Chiesa, l’attrice partenopea che il pubblico ha visto accanto a Toni Servillo nell’ultimo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la Mano di Dio”, e per il quale si è aggiudicata il David di Donatello come attrice non protagonista. La serie tv in quattro puntate, confezionata in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Carlo Alberto Dalla Chiesa per mano della mafia il 3 settembre del 1982 insieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo, ripercorre la storia della lotta del Generale contro le Brigate Rosse negli anni ’70.

A seguire, nel palinsesto Rai, dopo la messa in onda della versione restaurata de Il Commissario Montalbano, ci sarà dal 22 settembre “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2” (seconda parte) con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso. La collaudata coppia, Scalera - Gallo, sarà protagonista anche del film tv Filumena Marturano di Eduardo De Filippo, mentre Massimilano Gallo, dal 3 ottobre su Rai Uno, vestirà i panni di “Vincenzo Malinconico – avvocato di insuccesso”, tratta dai romanzi di Diego De Silva. Nella serie tv anche i partenopei Denise Capezza, Francesco Di Leva, Lina Sastri e Giacomo Rizzo e la stessa Saponangelo. Il 25 settembre, invece, torna Mina Settembre con Serena Rossi. Nel cast anche Marina Confalone, Giuseppe Zeno, Rosalia Porcaro, Nando Paone e la new entry Marisa Laurito.