Filippo Magnini, il dramma segreto a Verissimo: «Aveva un problema oncologico...». Silvia Toffanin commossa. Oggi, il campione mondiale di nuoto è stato ospite nel salotto di Canale 5 e raggiante ha parlato dell'assoluzione dalle accuse di doping.



Filippo Magnini ha ripercorso il calvario iniziato nel giugno 2017. «Quella mattina è stato un brutto risveglio, non avrei mai pensato di vedere il mio nome associato al doping. Ho realizzato di essere dentro a un’indagine pazzesca, che forse riservano solo ai terroristi. Ma io, nella mia innocenza, ero contento di questa cosa, perché quando non hai fatto niente e vieni intercettato, pedinato e ti mettono le cimici in macchina, a quel punto la verità deve venir fuori». E continua: «In que periodo mi sono accorto che il mio nipotino di 4 anni aveva uno strano rigonfiamento. Aveva un problema oncologico, ho viaggiato per curarlo, sono andato anche a Parigi. E anche questi spostamenti sono stati vagliati».



Filippo Magnini conclude parlando del suo futuro: «Allenatore ancora non mi vedo, però penso di essere ancora un atleta. Vedremo se tornerò a nuotare, chissà…».