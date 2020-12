Filippo Nardi e le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta, Guenda Goria furiosa: «Sono senza parole per come trattano mia madre»

Filippo Nardi e le frasi sessiste a Maria Teresa Ruta, Guenda furiosa: «Sono senza parole per come stanno trattando mia madre». A 24 ore dal "caso Nardi" Guenda Goria esprime in un tweet tutto il suo rammarico per le affermazioni sessiste rivolte a Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello Vip.

Ecco le parole di Guenda: «Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore». In pochi minuti, il tweet dell'ex gieffina ha fatto il giro del web e i fan sono con lei.

Tra le affermazioni pronunciate da Filippo Nardi che hanno fatto infuriare i telespettatori: «Non sono un medico, ma Maria Teresa mi sembra borderline, psicosi a momenti». E ancora: «Quanto mi pagate se teab*** la Ruta? Io andrei, però bisogna farlo in due o in tre». Su Twitter, spopola l'hashtag #nardifuori. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti? Staremo a vedere.

