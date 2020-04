Fiordaliso in lacrime dalla D'Urso per la morte della madre: «Mi ha detto sto morendo. Sono distrutta». Marina Fiordaliso non riesce a trattenere le lacrime dopo aver perso la madre, morta per coronavirus. Per la cantante è stato un collegamento particolarmente difficile, perchè il Covid - 19 ha colpito tutti la sua famiglia: oltre a lei si sono ammalati anche la sorella e il padre.

«Hanno portato via mamma e per undici giorni non l’ho più vista. Poi mi è arrivata una telefonata, era mia mamma che mi ha detto Sto morendo. Mi ero promessa di non piangere ma non ce la faccio,vi prego state a casa Mia mamma non ce l’ha fatta. Mia mamma aveva 85 anni ma è mia mamma, non riesco a dire era».

Marina Fiordaliso a Live non è la D'Urso parla del dolore della perdita della mamma morta a causa del coronavirus, sia lei, che il padre sono stati contagiati dal virus ma ne sono usciti: «Mio padre 91 anni ce l’ha fatta, Io non ho fatto il tampone ma l’8 aprile andrò a fare quello per vedere se sono negativa, uno pensa sempre a me non capita e poi...».

Il suo dolore più grande è comprensibile: «Te li portano via e non puoi accompagnarli nell’ultimo viaggio della loro vita non lo puoi fare è terribile. Quando è successo l’abbiamo preso sottogamba, io ho avuto 38 di febbre sempre, grandi dolori muscolari e ho perso olfatto e gusto. Era un’influenza bella tosta, te lo ricordi Barbara quando lo dicevano? Quando si è ammalata mia mamma le dicevo avrai preso mica il Corona? Non le ho potuto dire addio. Vi prego davvero state a casa». Al termine del racconto la cantante si scusa con la D'urso per aver pianto, ma Barbara la consola: «Hai perso la mamma, niente scuse, è già tanto che sei venuta qua».



