Fiorello, Amadeus imita Marco Mengoni nell'ultima puntata di Viva Rai2: «Sembri un lupo mammaro», poi lo showman si commuove

Fiorello e Amadeus si sono riuniti per l'ultima puntata di Viva Rai2 dove, tra sketch divertenti ed esibizioni in Via Asiago, a Roma, i due amici di vecchia data hanno dimostrato, ancora una volta, la loro complicità e il loro talento. L'amicizia che li lega da anni, infatti, è molto amata dai fan che sono accorsi a commentare il programma. Insieme a loro due era presente anche il regista Gabriele Muccino che si è goduto l'ultima puntata accanto allo showman.

Andiamo a vedere che cosa è successo nell'ultima puntata di Viva Rai2.

Durante l'ultima puntata di Viva Rai2, l'ospite della puntata è stato Amadeus che ha deliziato il pubblico con la sua imitazione di Marco Mengoni. ​«Sembri un lupo mannaro a New York!», esclama un divertito Fiorello. «Lo zio di Mengoni », ribatte Amadeus che si toglie lo spolverino per il caldo e mostra la «maglia della salute» bianca sotto.

I fan hanno subito iniziato a commentare su Twitter l'esibizione: c'è chi ha ricordato il periodo in cui Amadeus partecipava come concorrente a Tale e quale show, programma in cui personaggi famosi imitano le esibizioni di cantanti celebri, cantando dal vivo.

Altri, invece, hanno pensato che fosse una frecciatina a Marco Mengoni che non ha mai partecipato allo show mattutino di Fiorello Viva Rai2.

Che giri fanno due puntate di #VivaRai2... La prima e l'ultima con Amadeus! pic.twitter.com/7jixgagfcK — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) June 9, 2023

Fiorello ha voluto chiudere la stagione di Viva Rai2 ricordando i giorni (e le notti) passate insieme ad Amadeus durante Sanremo 2023, chiedendosi se tornerà insieme al conduttore a Sanremo 2024. Lo showman e Amadeus hanno lasciato intendere che probabilmente torneranno insieme sul palco. Fiorello, infatti, aveva anticipato questa sua decisione di parteciapre all'ultma puntata del Festival di sanremo 2024 a Bruno Vespa, alcune sere fa durante il programma di Rai1 Cinque minuti.

Sanremo 2024 sarà l'ultima edizione condotta da Amadeus, quindi i fan sperano che Fiorello decida davvero di accompagnarlo in quest'ultima avventura del presentatore.

La puntata si chiude con Fiorello che ringrazia i fan e i giornali che li hanno seguiti e supportati. Ma sul web c'è una sola domanda che riecheggia: «Viva Rai2 tornerà il prossimo anno?»

Lo showman risponde così: «Dobbiamo risolvere qualche problema e forse torneremo all'inizio dell'inverno».

Il programma giunge così alla conclusione della prima stagione, ma sono in tanti i fan a sperare in un ritorno.