Fiorello compie 60 anni, auguri allo showman più amato della tv

Fiorello compie oggi 60 anni e ne ha fatta di strada: dalla gavetta nei villaggi turistici della sua Sicilia alla partenza per il nord, Milano, con l'ingaggio dapprima a Radio Deejay poi a Mediaset con il karaoke, quindi un nuovo viaggio, quello della consacrazione, alla volta di Roma, e della Rai, nel varietà “Stasera pago io” (2001-2004). Il resto è storia recente tra numeri record e show evento.

Rosario Tindaro Fiorello, intrattenitore eclettico e trasversale, uomo di televisione e di mare, è siciliano nato a Catania - ma cresciuto ad Augusta - il 16 maggio 1960, primo di quattro fratelli: Anna (negoziante), Catena (scrittrice e conduttrice) e Giuseppe (attore). Un bel pezzo di vita quella di Fiore, come lo chiamano gli amici, trascorsa a far divertire gli altri: è considerato il più grande showman italiano a tutto tondo.



Ha reagito con ironia quando si ventilava l'idea del prolungamento della quarantena per i sessantenni postando un video sui suoi profili social: «Amici, noi siamo a rischio e dobbiamo essere protetti, siamo come il panda, il colibrì dell'Himalaya... Siamo in via di estinzione.. quindi cari sessantenni, so che pensavate di essere ancora giovani e invece no, rientriamo nella categoria a rischio... mi rivolgo agli amici. Ligabue, tu non puoi uscire... e pensa Baglioni e Venditti... proprio chiuderli... chiuderli».

Quanto al ritorno sul palco dell'Ariston, anche qui gag a piovere sulle dirette Instagram con l'amico Amadeus: «Mi convincerà pure stavolta... Potrebbe essere l'ultima cosa. Faccio Sanremo, come va va, e chiudo la carriera: Mica devo andare avanti fino ad 80 anni. Ho fatto pure troppo. Largo ai giovani. Chiudo e basta». Riflessioni da clausura forzata per l'emergenza coronavirus, pensieri intorno ai 60 anni o una delle sue boutade? A Fiorello piace sorprendere e cambiare continuamente le carte in tavola. E d'altra parte gli stop and go sono stati anche le caratteristiche della sua carriera.

Due persone lo hanno aiutato a ritrovarsi: Susanna Biondo, sua moglie, e Maurizio Costanzo, un secondo papà per lui. Il suo, Fiorello lo ha perso nel febbraio del 1990. Si chiamava Nicola, era appuntato radiotelegrafista nella Guardia di Finanza, «assomigliava a Clark Gable», morì all'improvviso a una festa. Fiorello era a Sanremo per Radio Deejay e si dovette precipitare a casa dopo essere andato a prelevare suo fratello Giuseppe. «E' per questo che Sanremo ancora oggi mi prende la gola». La prima volta sul palco dell'Ariston Fiorello ci va nel 1995, con Finalmente tu scritta dall'amico Max Pezzali. Era il vincitore annunciato, arriverà quinto («ero un cretino, avevo non sapevo più chi ero»).