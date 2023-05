Fiorello, Mattia Zenzola a Viva Rai 2: «Tu e Benedetta siete fidanzati?»

A poche settimane dal suo trionfo ad Amici, Mattia Zenzola, il ballerino è stato ospite questa mattina da Fiorello a Viva Rai2. Il vincitore di Amici non si è esibito da solo ma insieme a Benedetta Vari, la sua partner durante l'esperienza all'interno del talent condotto da Maria De Filippi. L'intesa tra i due ballerini non solo è stata evidente ma anche molto forte tant'è che dopo l'esibizione Fiorello si è complimentato con loro e poi, ha subito esordito dicendo: «Complimenti a te Mattia a te Benedetta veramente. Siete una coppia non solo nel ballo, mi dicono qua». Ecco cosa hanno risposto i due ballerini.

Lo showman siciliano era infatti convinto che i due fossero fidanzati ma la risposta di Mattia lo ha gelato.

Non sono mancati momenti di grande imbarazzo dopo l'affermazione di Fiorello e la prima a cercare di mettere le cose in chiaro è stata proprio Benedetta. La ballerina già mentre lo showman stava parlando ha iniziato a scuotere la testa e a fare cenno di no con il dito per evitare che si proseguisse con quest’idea.

Poi anche il ballerino di latino americano ha voluto smentire e prendendo la parola ha detto: «No, siamo solo tanto, tanto, amici». Dopo la risposta di entrambi i ballerini e dopo essersi reso conto di aver commesso una gaffe riguardo la situazione sentimentale dei due ex allievi di Amici, il conduttore di Viva Rai2 ha sdrammatizzato la situazione dicendo a Biggio: «Allora hai speranza».