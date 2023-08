Fiorello ha una nuova sede per «Viva Rai 2»: la trasmissione si trasferisce al Foro Italico. Lo spoiler di Mauro Casciari

Fiorello & Co. hanno una nuova casa per la loro trasmissione televisiva. Sciolte le riserve sulla nuova sede di «Viva Rai 2». Dopo le problematiche connesse alle proteste dei cittadini romani di Via Asiago, lo show del mattino di Fiorello si sposta al Foro Italico.

Fiorello, il Prenestino Labicano voleva ospitare la trasmissione "Viva Rai2!". Ma ora rinuncia: «Addio sogno»

L'annuncio - spoiler - arriva tramite un breve promo pubblicato sui social da Mauro Casciari, che inquadra lo spazio in cui sorgerà il nuovo glass. Si tratta proprio del Foro Italico, il vasto complesso sportivo alla base di Monte Mario, che include lo stadio Olimpico e anche i campi da tennis dove si svolgono gli Internazionali di Roma ogni anno.

Cosa era successo

Un mese fa, le polemiche erano salite di tono. I residenti del quartiere romano di Prati avevano detto basta. I cittadini avevano denunciato di essere ormai stanchi del rumore e di tutto ciò che comportava l'allestimento e lo svolgimento del programma. Lo showman siciliano aveva dichiarato che: «Se la trasmissione si farà, non sarà in via Asiago».

Sembra che ci sia stato un bel lieto fine.