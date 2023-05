Rai, Fiorello e la "frecciata" al nuovo ad, Sergio replica via Whatsapp: «Rimarrai qui con tutti noi». ll siparietto a VivaRai2

Fiorello chiama in causa Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato della Rai, che gli risponde via Whatsapp. Il siparietto è andato in onda nel corso di 'Viva Rai2' stamattina, a proposito dello sciopero dei dipendenti Rai annunciato il 5 aprile scorso, in programma il 26 maggio e scongiurato dopo l'incontro di sabato tra i vertici aziendali e le sigle sindacali.

La frecciata di Fiorello

La replica di Sergio

Non si è fatta attendere la risposta di Sergio, che ha mandato un messaggio whatsapp allo showman, immediatamente mostrato ai telespettatori: «Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi», ha scritto l'ad. Immancabile la chiosa di Fiorello: «Qui facciamo le battute per provocare e voi ci cascate».

Questa settimana è decisiva per il turnover in Rai: il 15 maggio, con il consiglio d'amministrazione, l'ad Sergio e il dg Rossi procederanno alla nomina dei nuovi direttori dei Tg e dei Generi.