Fiorello da Amadeus ai “Soliti Ignoti”: «È emozionante stare qui, lo consiglio»

Fiorello a sorpresa ai Soliti Ignotì. Lo showman, inizialmente nascosto tra il pubblico e ignorato da Amadeus (ma non dalle telecamere che ne inquadrano le smorfie), entra in scena al momento del parente misterioso, con il conduttore che finalmente si accorge di lui.

«Ma sei stato qui?» domanda Amadeus a Fiorello. «Non mi avevi visto?», risponde Fiorello. E incalza: «È emozionante stare qui. È avvincente. Lo consiglio. Si sta bene!».

Amadeus e Fiorello hanno dato appuntamento al pubblico di Rai1 per l'esordio del suo nuovo programma di Rosario su Rai2, 'Viva Rai2', che debutterà il 5 dicembre alle 7.15 del mattino e nella prima puntata avrà come ospite proprio Amadeus. I due, amici da una vita, hanno condiviso anche l'esperienza degli ultimi tre Sanremo. E chissà che, in questo gioco degli specchi e di inviti ricambiati, l'edicola di Fiorello non si sposterà in riviera per la settimana festivaliera.