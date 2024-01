Fiorello fa irruzione al Tg1 portando cannoli e spumante (e rivela che a Sanremo sarà battitore libero)

Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari sono stati protagonisti di una irruzione in diretta al Tg1 in vista del ritorno in onda di "Viva Rai2!", previsto per domani alle 7. Il blitz è stato accompagnato da cannoli e una bottiglia di spumante, con lo showman che ha coinvolto anche la conduttrice Maria Isabella Romano, la quale ha assaggiato il dolce. Scherzando, Fiorello ha commentato: «Non è mai successo che si beva e si mangi al Tg1». Durante l'intrusione, è stato annunciato che nella prossima puntata di "Viva Rai2!" ci saranno Biagio Antonacci e Amadeus, il quale, in modo ironico, annuncerà che alle 6 del pomeriggio andrà dal dentista. Riguardo alla sua partecipazione a Sanremo, Fiorello ha confermato di essere presente come co-conduttore l'ultima sera, ma durante la settimana sarà un battitore libero con molte idee in compagnia di Sommaruga. Ha anche accennato alla possibilità di entrare in platea durante la serata.

