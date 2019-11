Boom di ascolti per Fiorello: oltre 6 milioni di telespettatori per Viva Rai Play

Ultimo aggiornamento: 11:34

Partenza col botto per il "Viva Rai Play" di, che nella puntata di esordio ha ottenuto, su Rai1, ben 6.532.000 spettatori e il 25,1% di share.Effetto Fiorello anche su i "Soliti Ignoti - Il Ritorno" che porta a casa circa un milione di spettatori in più del solito ed ottiene 6.265.000 spettatori con il 23.80% di share, lasciando a "Striscia la Notizia" su Canale 5 il 16.56% di share e 4.405.000 spettatori. Molto alto anche il dato di "L'Eredità" nel preserale, che segna ben 5.060.000 spettatori e il 24.59% di share. In prima serata, torna poi a vincere "Il Commissario Montalbano" con la replica dell'episodio "Il Gioco degli Specchi" che ottiene 4.851.000 spettatori e il 22.86% di share. Al secondo posto, ma molto distaccato, "Live - Non è la D'Urso" su Canale 5, che registra 2.090.000 spettatori e il 13.25% di share. Terzo piazzamento per "Report" su Rai3, con 1.846.000 spettatori e il 7.66% di share.