Flavia Vento lascia “La Pupa e il Secchione”. Barbara D'Urso: «Un giorno e una notte complicati!»

Flavia Vento conferma i pronostici e lascia “La Pupa e il Secchione”. L’annuncio ufficiale è stato dato dalla conduttrice del programma, Barbara D’Urso, mentre Flavia palesa la sua insofferenza ai reality dopo aver già abbandonato in passato La Fattoria, L’Isola dei Famosi in due differenti edizioni e il Gf Vip.

Flavia Vento (Foto: Instagram)

Flavia Vento lascia "La Pupa e il Secchione"

Dopo le minacce dei giorni scorsi Flavia Vento decide di lasciare “La Pupa e il Secchione”, il reality di Italia Uno. L’annuncio è stato dato dalla conduttrice del programma, Barbara D’Urso, durante “Pomeriggio Cinque”:«Per ora – ha spiegato - si è ufficialmente ritirata, è ufficialmente un sì».

La motivazione stavolta non è, come accaduto per il Gf Vip, la lontananza dai suoi cani: «Non è quella dei cani - ha confermato la D'Urso - i motivi li spiegheremo Martedì sera (…) E’ stato molto complicato, è stata una notte complicata, è stato un giorno complicato io ho tentato in tutti i modi. Le abbiamo anche detto guarda se ti mancano i cani, sei una villa, c’è un giardino enorme ti portiamo i tuoi cani per un pochino, tu stai con loro… Non ha voluto».

Flavia verrà comunque rimpiazzata e per il Secchione Aristide Malnati arriverà una nuova Pupa: «Una pupa che è già stata vista, che è spessonin televisione»

Flavia Vento (Foto: Ansa)

Flavia Vento, di reality in reality

In passato Flavia Vento ha trascorso 6 giorni a La Fattoria prima di ritirarsi, la prima avventura sull’Isola dei famosi è durata 14 giorni, la seconda 7. Nella casa del Gf Vip ha resistito 24 ore mentre ha detto addio a La Pupa e il Secchione dopo 8 giorni