Flavia Vento e la truffa social: «Per 5 mesi ha finto di essere Tom Cruise, mi mandava canzoni d'amore»

Grande delusione di Flavia Vento che per mesi ha pensato di parlare via whatsapp con Tom Cruise, per scoprire alla fine di essere vittima di una truffa: «Mi hai illusa - ha scritto su Instagram la showgirl - mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema!».

Flavia Vento (Instagram)

Dopo 5 mesi passati a parlare via whatsapp con Tom Cruise, Flavia Vento ha scoperto di essere stata raggirata. E’ stata la stessa showgirl a illustrare su Instagram l’accaduto: «Ecco – ha scritto sul social - dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole!».

Il truffatore, nei panni telematici di Tom Cruise, le aveva anche mandato delle romantiche canzoni: «Mi hai illusa - ha concluso - mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema!».

Flavia Vento ha poi pubblicato lo screenshot della richiesta di denaro, fatta per ottenere un pass per veder Tom Cruise durante le riprese del film “Mission Impossible” dietro al pagamento di una card.

Flavia Vento ha raccontato la sua disavventura anche su Twitter

Già in passato Flavia Vento, recentemente entrata in Scientology, era stata vittima di un profilo fake che le aveva fatto credere di parlare con l’attore hollywoodiano.