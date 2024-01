Flavia Vento: «Parlerò di Totti e Ilary Blasi in tv». Dirà tutto? Ecco quando sarà ospite di Caterina Balivo

Flavia Vento, showgirl 46enne, è stata per anni al centro dei gossip per una scappatella che in passato avrebbe avuto proprio con Francesco Totti, l'ex capitano della Roma. A sostenere ciò è stato anche Fabrizio Corona. Tuttavia, dopo il silenzio, ecco che Flavia Vento ha deciso di parlare.

Tutto è nato dopo il docufilm Unica su Netflix, attraverso il quale Ilary Blasi ha detto per la prima volta la sua verità sulla fine della storia con Francesco Totti. Da quel momento, andando a ritroso e scavando nel passato, è la stessa conduttrice a mettere in dubbio la fedeltà del marito. E nelle ultime ore, proprio Flavia Vento, che sarà ospite il 5 gennaio a La Volta buona condotto da Caterina Balivo, ha precisato che parlerà di Totti e Ilary Blasi «ma dire senza tutto».

«Ilary Blasi e Totti? Si commentano da soli - ha sottolineato Flavia Vento in un'intervista a Radio Cusano -.

Già una che ruba i Rolex e l'altro che nasconde le borse... Loro parlano di me e io non parlo di loro. Signori si nasce. In questa separazione personalmente non sto dalla parte proprio di nessuno. Non mi interessa neanche così tanto come vicenda, sono sincera».

La storia tra Totti e Flavia Vento risale al 2005. Un mese prima delle nozze tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. All'epoca Ilary aspettava già il suo primogenito Cristian. Totti ha sempre negato la storia con Flavia Vento e Ilary gli ha creduto.