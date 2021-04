Flavio Insinna , la scelta inaspettata del campione all'Eredità delude i fan: «Ma come?». Pochi minuti fa, si è conclusa la puntata del quiz preserale di Rai1. Continua il torneo dei campioni per devolvere il montepremi in beneficenza. E anche stasera alla ghigliottina arriva Guglielmo, studente romano di Giurisprudenza con il sogno nel cassetto di diventare magistrato. Guglielmo è stato concorrente lo scorso febbraio e adesso è tornato per giocare per la solidarietà.

Le parole a disposizione stasera sono «famiglia, sacro, internazionale, squadra, inatteso». Il concorrente arriva alla fase finale con 210mila euro, ma dimezza diverse volte e alla fine gioca per 13.125 euro. Il campione sceglie la parola «avvenimento». Ma è sbagliata. Flavio Insinna spiega tutto: «La parola è ospite. Famiglia ospite, l'ospite è sacro, ospite internazionale, squadra ospite e ospite inatteso».

Nulla di fatto, dunque. Ma la scelta del termine di Guglielmo ha sorpreso i fan del programma, che puntuali si danno appuntamento su Twitter: «Ma oggi era facile, com'è possibile?». E ancora: «Si capiva che era ospite, si sarà emozionato». In ogni caso, complimenti per il veterano: «Sempre educato, domani ci riprova».