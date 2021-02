Flavio Insinna, la confessione inaspettata della concorrente all'Eredità. Lui resta basito: «Cambiamo argomento...». Stasera, in diretta su Rai1, il quiz condotto da Flavio Insinna. Come in ogni puntata, il conduttore chiede ai concorrenti informazioni sulla loro vita: lavoro, famiglia, hobby. Ma pochi minuti fa, Rita - una dei nuovi sfidanti del campione Ernesto - ha spiazzato Insinna con una confessione totalmente inaspettata. Ma andiamo con ordine.

Il conduttore presenta la nuova sfidante Rita «Gestisce un'impresa a conduzione familiare» e le chiede come va la vita. La concorrente sorprende tutti: «Va sempre peggio. Gestisco un'impresa familiare, nel senso che mi occupo di sanità e trasporti per i miei figli. E va sempre peggio, visto che sono sempre a casa». Flavio Insinna, basito, commenta: «Dopo questa botta di ottimismo che ci hai dato, cambiamo... Una laurea da interprete e traduttrice in lingua francese e russo...». Insomma, il conduttore riesce a cambiare subito argomento, superando il momento di imbarazzo.

Solo qualche giorno fa, un'altra concorrente aveva sorpreso Insinna. Alla ghigliottina la campionessa Chiara che tenta la fortuna. Le parole in gioco sono «resistere, latino, borghesia, divisa, mistero». Chiara sceglie la parola «uomo» (soluzione sbagliata, ndr), ma la spiegazione che dà spiazza tutti. «Ho scelto 'uomo' - dice la concorrente - perché un uomo in divisa ha sempre il suo fascino». La motivazione di Chiara contiene una coincidenza incredibile. Flavio Insinna, senza parole, commenta: «Non so come tu abbia fatto. Ma dicendo che un uomo in divisa ha sempre il suo fascino, hai citato la soluzione esatta che però non è uomo». A quel punto, Chiara capisce la risposta esatta: «Fascino!». Ma è troppo tardi. Ritenterà domani.

