L'Eredità, Flavio Insinna si scusa per l'errore su Cavour

Il conduttore dell'Eredità Flavio Insinna si è scusato con il pubblico per l'errore commesso qualche giorno fa durante il quiz show di Rai Uno a proposito di Cavour. Come segnalato da Leggo, infatti, gli autori avevano commesso una clamorosa gaffe in una domanda: si chiedeva al concorrente di rispondere in merito ad alcune frasi che il famoso politico piemontese avrebbe detto nel 1869. Peccato che Camillo Benso, conte di Cavour fosse morto otto anni prima, il 6 giugno 1861 a Torino. Un errore abbastanza clamoroso, che non è passato inosservato nei social.

Oggi Flavio Insinna, quindi, visto il risalto avuto dalla gaffe del programma di Rai Uno, ha chiesto scusa a tutti i telespettatori.

