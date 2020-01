Bake Off Italia, Flavio Montrucchio debutta e il web lo promuove: «Bello e bravo»

Flavio Montrucchio, inizio anno fortunato e positivo in occasione del suo ritorno in tv con la conduzione di “Bake Off Italia - All Stars Battle” fa il pieno di consensi e fa impazzire le telespettatrici su twitter.

Real Time (canale 31) totalizza così il 2% sul pubblico totale con 467.000 telespettatori che conferma il successo del programma e dell’ormai amato e seguito Montrucchio. Sui social, scatenate le fan di Flavio Montrucchio, tanto che su Twitter il programma è stato il più commentato nella sua fascia. Tanti i tweet sulla bravura e professionalità del conduttore, tantissimi quelli delle fan che sognano di trasformarsi in Alessia Mancini (la moglie di Montrucchio) per almeno pochi minuti.

Pino Daniele, la figlia Sara su Instagram: «Ti assomiglio sempre di più». Testo commovente

Meteo, previsioni: Befana al freddo, mappa città per città. Poi sarà super anticiclone



Bravo #flaviomontrucchio , conduce con grinta e molto sprint #BakeOffItalia — raffaella (@raffael22857987) January 3, 2020

Io candiderei Flavio Montrucchio e Damiano Carrara per il discorso di fine anno a reti unificate al posto di Mattarella #BakeOffItalia — RobyMe (@R0byM3l) January 3, 2020

Flavio Montrucchio è illegale da quanto è bono. Voglio rinascere Alessia Mancini #bakeoffitalia — Andrea (@eclage89) January 3, 2020

Flavio Montrucchio bello, simpatico, spigliato, ma soprattutto bravo. Quanto dobbiamo aspettare per vederlo in Mediaset e in Rai? #BakeOffItalia pic.twitter.com/P0vJ9zS9Un — Trash Italiano (@trash_italiano) January 3, 2020

La seconda puntata di “Bake Off Italia - All Stars Battle” andrà in onda venerdì 10 gennaio su Real Time (canale 31). Flavio Montrucchio tornerà anche in versione ‘cupido’ da martedì 7 gennaio alle 21.10 con la nuova edizione di “Primo Appuntamento”.

Ultimo aggiornamento: 15:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA