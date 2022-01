Flora Canto: «Così ho conquistato Enrico Brignano. Il matrimonio? Non so se ci arriviamo»

Flora Canto è ospite di Oggi è un altro Giorno da Serena Bortone e racconta l'amore con Enrico Brignano e gli esordi della sua carriera. Sin da piccola ha sempre amato il mondo dello spettacolo e soprattutto i comici e il varietà. Non è stato facile perché ha avuto delle porte in faccia. «Mi hanno massacrato in diretta per il mio accento romano e ho fatto un corso di dizione», spiega raccontando un episodio di quando faceva le televendite.

Flora Canto a Oggi è un altro Giorno

Flora, che ha da poco avuto il secondo figlio, ha ricevuto la proposta di matrimonio da Enrico Brignano all'Arena di Verona e sulle nozze fa un po' di ironia: «Non so se ci sposeremo, bisogna arrivarci a luglio. Sono in ritardo, non ho scelto l'abito, ma la location sul mare».

Alla domanda su come è nato l'amore racconta: «Io ero innamorata della comicità, sono cresciuta con Anna Marchesini e al provino con Enrico portai la sessuologa. Credo di averlo conquistato così, quando ci siamo trovati provavamo con le lacrime. Enrico non è depresso, ma come tutti gli uomini ha il suo bel caratterino. Litighiamo molto, ma non riusciamo a stare troppo lontani. Per questo dura da dieci anni».