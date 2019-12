Floriana Secondi contro l'ex Daniele Pompili a Domenica Live: «Ora mi alzo e ti do uno schiaffo»

«Siamo stati fidanzati ufficialmente un anno. Siamo stati insieme quattro anni, magari in quel periodo abbiamo avuto un rapporto più leggero. Ci siamo amati». Daniele Pompili, ex di Floriana Secondi, che lei accusa di averla ricattata, racconta a Domenica Live la sua storia e le ragioni delle foto dell’ex-gieffina pubblicate su una piattaforma di video e foto amatoriali a luci rosse.







Nelle scorse puntate Floriana ha raccontato nei dettagli la storia, dicendo di essere stata ingannata perché lui le avrebbe fatto credere di avere contatti utili, importanti per lei, e di essersi prestata a uscire con lui solo per aiutarlo a nascondere la sua omosessualità. Minimizza la relazione con l’ex a storia di una notte. Daniele contesta le sue dichiarazioni: «Io non le ho mai detto cose false su di me, è chiaro che se mi vedi arrivare con una certa vettura puoi farti l’idea di un certo tenore di vita, ma a questo punto mi chiedo: quindi non stava con me perché mi voleva bene? Ha detto che sono omosessuale, ci sono sfumature, si può essere anche bisessuali».



Daniele, nei giorni passati, ha raggiunto Floriana in discoteca: «Io le ho chiesto scusa. Sono andato dove si trovava per raggiungerla e parlarle. Le ho chiesto scusa come madre e come donna. Anche lei però mi deve delle scuse, ci siamo fatti molto male».



Arriva il momento del confronto tra i due nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. Floriana saluta il suo ex con un freddo «salve». Daniele replica: «Che mi dici Salve adesso?». Floriana, ancora visibilmente infastidita, inizia il suo racconto di quella sera in discoteca: «Io sono qui perché mi fido di te, Barbara», specifica. Interrotta da Daniele, afferma: «Adesso mi alzo e ti do uno schiaffo davanti a tutti e ti chiedo scusa».



Barbara D’Urso cerca di calmare gli animi. «La rissa non la facciamo - assicura Floriana - Sto facendo un esempio Tu fai del male a una persona, ti faccio una mancanza di rispetto e poi ti chiedo scusa». Si torna alla serata in discoteca.



«Lui è arrivato con un suo amico. Prima di venire hanno fatto un video aggressivo, dicendo: “Adesso andiamo a confrontarci con questa persona, vediamo cosa farà”. Io sono una mamma sola, volevo tornare a casa da mio figlio. Lui mi è venuto addosso, dicendo che mi voleva parlare e voleva spiegare perché mi aveva fatto tutte queste cattiverie. Dopo mezz’ora che non se ne andava e mi girava intorno. Mi metteva le mani sul viso. Se l’avessi respinto, sarebbe stato travolto dai ragazzi lì intorno, gli ho detto: “dimmi”. E lui: «Ho fatto tutto questo perché non ho mai accettato che tu mi abbia fatto fuori dalla mia vita».



Daniele insiste sull’amore provato per l’ex gieffina, sentimento che lei contesta: «A Roma si dice l’amore si fa in due, se lo fai da sola sei matto». Floriana sottolinea che lui l’ha attaccata spesso sui social: «Non è stato solo il fatto delle foto porno, ha continuato ad inveire contro di me sui suoi profili».



Daniele dichiara: «Anche tu lo facevi». La risposta di Floriana è immediata: «Sì ma io no pubblicavo video falsi». E aggiunge: «Io mi sono mossa. Ho chiesto il sequestro del video. Lui dice che mi ha denunciato. Dove sta la denuncia? Come mai nessuno mi ha fatto l’elezione di domicilio? Le chiacchiere le porta via il vento». Daniele commenta: «Sei logorroica»



E Floriana: «Io sono logorroica e tu sei str…». Daniele insiste a parlare di amore, sentimento, arriva a dire di aver desiderato un figlio da Floriana e di volerle ancora bene. L’ex gieffina si indispettisce: «Io ho bisogno di elaborare quello che mi hai fatto. Non è che tu mi chiedi scusa e io dico: “Ok va bene amore mio”. Se tu vai a dire certe cose permetti di dire che mi brucia e che non è vero per me che tu mi amavi?».



Daniele non cede sul sentimento che continua a professare sincero. Poi ribadisce le sue scuse, chiedendo a Floriana di farle a lui per averlo accusato di ricatto. «Mai», è la risposta. Il confronto si chiude così con le scuse fatte da Daniele sui social e in televisione. Ed è così, con il tentativo di riparazione, che Barbara D’Urso chiude il dialogo tra i due.

Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA