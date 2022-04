Floriana Secondi polemizza con l'Isola dei Famosi: «Non era come mi aspettavo, non avevo capito che fosse preregistrata»

Floriana Secondi è rimasta scornata all'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha deluso le aspettative dell’ex naufraga, che dopo avere scatenato non poche polemiche in Honduras è stata eliminata.

Floriana Secondi polemizza con l'Isola dei Famosi

Ospite di Barbara D’Urso, l'ex concorrente è tornata a parlare della propria esperienza nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. «Non è l’Isola che mi aspettavo di fare – sentenzia la Secondi – Non volevo fare il gioco delle coppie, fin dall’inizio sono stata un po’ debilitata da alcune situazioni…».

Floriana Secondi, l'attacco ad Antonio Zequila

In studio c’è anche l'ex naufrago Antonio Zequila, con il quale discute proprio in merito ad alcune sue dichiarazioni. «Hai parlato brutalmente di me quando hai detto che ho la ‘sindrome dell’ingrato’, non è affatto così!» lo attacca Floriana. «Chi mi conosce sa benissimo che un senso che io ho avuto sempre è la gratitudine. Sei una brutta persona, l’ho detto pubblicamente e lo dico anche qui!».

«Mi hai detto che mi hai scelta perché sapevi quanto ci tenessi a fare quest'Isola. Bugiardo! Tu mi hai scelta perché ero la donna più forte» prosegue Floriana Secondi. «Avrei voluto invece che tu avessi detto: 'Sei la donna più forte tra tutte quelle che sono qua e la più conosciuta'. Perché, bene o male, io avevo vinto un Grande Fratello».

Ma non è finita qui perché, dopo la polemica con l'ex compagno, l'ex gieffina ha avuto da ridire anche con il reality. «Non avevo capito che era un programma registrato, nonostante il lavoro dei cameramen, che dà al pubblico circa tre ore. Pensavo che se ci fosse stata una discussione con Antonio, ad esempio, sarebbe stato mostrato il capo e la coda, invece così non era». Insomma l'ex vincitrice del Gf non accetta di essere stata esclusa e recrimina con il reality. Stasera sarà presente come ospite, chissà con chi se la prenderà stavolta.