Caso Fogli, Viola Valentino: «Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene»

«Caro Ricky riguardando la puntata di 'Domenica in' mi viene da dirti: "La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana". Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene come una sorella e alla dolce Karin!». È quanto scrive sul suo profilo Instagram Viola Valentino, l'ex moglie di Riccardo Fogli, in un messaggio rivolto all'ex marito e alla sua nuova moglie Karin Trentini, dopo lo scandalo scatenato dal videomessaggio di Fabrizio a 'L'Isola dei famosì.