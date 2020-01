Forum, scopre le chat hard del marito con le «milf» e lo prende a calci in tv

Punta decisamente movimentata della trasmissione tv “Forum” in onda su Canale 5. Tra i fidanzati finisce a calci in televisione. Laura porta in causa il marito Yuri dopo aver scoperto d’essere stata tradita. I due sono sposati da solo un anno ma dopo il matrimonio lei ha scoperto che Yuri ha avuto delle avventure con delle donne più grandi. “Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Le vecchie! Ha un’attrazione verso le vecchie. Verso le decrepite” ha urlato la donna davanti al giudice Bartolo Antoniolli del tribunale televisivo.