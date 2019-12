Forum, il video del giudice Foti: «A volte ritornano...»

Ultimo aggiornamento: 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Foti è tornato Forum. Il giudice del popolare show di Mediaset era stato sospeso all'inizio del 2019 a causa di un suo coinvolgimento in un'indagine su riciclaggio e bancarotta. Prima di andare in onda, visibilmente emozionato, Foti ha voluto lasciare un videomessaggio ai telespettatori attraverso la pagina Faceboob del programma.Foti era stato coinvolto nell'inchiesta giudiziaria a seguito di un'intercettazione ambientale. Prima il video pubblicato su Twitter poi quello su Facebook hanno riportato nelle "case" dei telespettatori il giudice della trasmissione condotta da Barbara Palombelli. E proprio la giornalista, prima dell'inizio dei dibattimenti, ha voluto intervistare Foti subito dopo il lungo applauso del pubblico in studio.