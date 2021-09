Il dramma di Francesca Alotta tornata in tv: «Ho perso un figlio e scoperto che il mio grande amore aveva un'altra famiglia»

Francesca Alotta è tornata in tv. Al Tale e Quale Show di Carlo Conti la cantante è tornata sul palcoscenico televisivo: la sua esibizione nei panni di Emma ha decisamente convinto il pubblico, che l'ha portata al secondo posto in classifica a pari merito con Deborah Johnson.

Francesca Alotta dopo il successo avuto negli anni '90 e la partecipazione al Festival di Sanremo torna alla ribalta. Qualche tempo fa, la cantante aveva rilasciato dichiarazioni choc a Vieni da me, trasmissione condotta da Caterina Balivo. Tanti i temi affrontati, tra cui la perdita di un figlio.

La cantante vincitrice del Festival di Sanremo del 1992 al fianco di Aleandro Baldi con una delle sue canzoni più celebri - Non amarmi - si è confessata con la Balivo raccontando della perdita di un figlio avuto da un uomo di cui si era follemente innamorata, salvo poi scoprire che avesse un'altra famiglia.

La cantante palermitana ha ereditato la passione per il mondo della musica dalla famiglia, precisamente dal padre Filippo, anche lui cantante di professione. Durante gli anni dell’infanzia e adolescenza, inoltre, la Alotta ha maturato la consapevolezza di voler lavorare nel mondo della musica. Prima di intraprendere la carriera da solista ha lavorato, però, tanto come corista affiancando anche cantanti famosi come Mietta e lavorando in alcune trasmissioni di successo come Domenica In. Gli anni Novanta hanno rappresentato, per Francesca, un vero e proprio successo dal momento che con tre album all’attivo si è fatta conoscere in tutto il mondo.

Le sue canzoni, infatti, sono state apprezzatissime non solo in Italia ma anche a Cuba e in Giappone. Adesso torna a calcare il palcoscenico televisivo anche se il dolore, quello per la perdita di un figlio, la Alotta non è mai riuscita a superarlo definitivamente.