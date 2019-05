Live non è la D'Urso, Francesca Barra abbandona lo studio dopo gli insulti di Lemme: «Vergognati, sono incinta»

Mercoledì 1 Maggio 2019, 23:32 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2019 23:44

Alberico Lemme è uno degli ospiti della quinta puntata di Live non è la D'Urso. Il farmacista più odiato della tv è il protagonista dell'uno contro tutti, contro di lui gli sferati, tra cui la giornalista Francesca Barra che all'ennesimo insulti di Lemme decide di abbandonare lo studio lanciando però uno scoop «Vergognati sono incinta».Francesca Barra giornalista e compagna di Claudio Santamaria ha litigato in diretta con Alberico Lemme reduce dall'ultimo Grande Fratello.La Barra ha messo sotto accusa le frasi di Lemme a proposito dell'assenza di dolore se i figli dovessero morire perchè è una mancanza di rispetto gravissima nei confronti di chi ha perso un figlio. Lemme non si è tiranto indietro, ha continuato ad insultarla insistendo in modo particolare sulle dimensioni delle cosce della giornalista. La Barra non ci sta e sceglie di abbandonare lo studio: «Scusa Barbara ma io no sto qui a lasciarmi insultare, sono incinta, quindi me ne vado. Vergogna!». Un vero e proprio scoop in diretta per la D'Urso.