Francesca Chillemi: «Da giovane ho vissuto un amore tossico: non l'ho mai raccontato ai miei genitori»

A Verissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 27 aprile anche Francesca Chillemi, impegnata nella seconda stagione della serie Viola come il mare, già disponibile su Mediaset Infinity. «Sono contenta del lavoro che abbiamo fatto», ha sottolineato l'attrice a Silvia Toffanin. L'attrice però durante l'intervista ha parlato anche di una spiacevole esperienza personale spiegando di come si sia trovata all'interno di una relazione tossica quasi senza rendersene conto.

Il racconto

«Ho avuto una relazione tossica quando ero adolescente - ha spiegato Francesca Chillemi a Silvia Toffanin -.

Non è durata tantissimo però ho vissuto cose non piacevoli. Non l'ho mai raccontato ai miei genitori, fortunatamente è finita presto e non ho avuto bisogno di chiedere aiuto. Se ha influenzato la mia relazione con gli uomini? No, ho l'immagine di un padre bello accanto e sono felice».

L'attrice ha aggiunto: «Sono diventata grande presto. Io ho vinto Miss Italia e ancora dovevo fare la maturità del Liceo Classico. I miei genitori sono stati bravi a lasciarmi andare».

Il rapporto con la figlia

Francesca Chillemi ha parlato del rapporto con sua figlia Rania e dell'emozione di essere madre. «Mia figlia mi ha riempita e con lei scopro ogni giorno qualcosa di nuovo di me stessa - ha spiegato -. Con lei sono rilassata e mi porta ad avere contatto con la mia parte bambina. Mi ha fatto vedere la vita in modo diverso».