Francesca Cipriani attaccata dalla velona Emanuela a Pomeriggio 5: «O la smette o esco»

A Pomeriggio 5 l'argomento dieta divide, ma l'atmosfera diventa ancora più pesante quando la velona Emanuela Aurizi, ospite in studio, attacca Francesca Cipriani. «Sei una bellissima ragazza, ma è l'esagerazione che non va. Lei non è così», dice la ragazza nota al pubblico televisivo di Barbara D'Urso per essersi pesata in più occasioni in tv. I toni sono così accesi che Cipriani replica: «O la smette questa qui o esco. Io non le ho fatto niente ed è una grande maleducata».

«È invidiosa perché tu sei magra e lei è cicciona», dice a quel punto il farmacista Lemme, in studio per parlare ancora una volta dei benefici della sua dieta. Ne scaturisce un dibattito che chiama in causa le persone in forma e quelle in sovrappeso e gli standard della bellezza tradizionale. «Non sono gnocche solo quelle magre, anche io lo sono. Non mi discriminate», aggiunge Aurizi.

«Le donne sono tutte belle», conclude Cipriani, che a Mattino 5 aveva annunciato di essersi sottoposta a un ritocchino per rifarsi il lato B. ​Dopo il seno, la bella Francesca ha voluto modificare il sedere e per farlo si è recata dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis. «Sono tutta rimpolpata - ha detto la showgirl - sono una vera portaerei, olè! Sono molto felice».

