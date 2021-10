Francesca Cipriani del “Gf Vip” diventa cantante con Sasy Pisanti

La showgirl Francesca Cipriani, tra i concorrenti del “GF Vip”, al momento ha tenuto nascosto ad Alfonso Signorini la sua vocazione per il canto. Infatti, recentemente ha preso parte, a Napoli, all’incisione di un brano musicale e del relativo videoclip dal titolo “Scappiamo via dal mondo” (visibile su YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yHNGacgSWuY) con il giovane cantante partenopeo Sasy Pisanti.

Perché Francesca non ha pubblicamente annunciato questo inatteso, quanto gradito, duetto musicale?

«Non ne ha avuto il tempo - spiega Pisanti, autore ed interprete del brano “Scappiamo via dal mondo” - era presa dal fatto che dovesse entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”.

Come è nato e come è stato lavorarci insieme?

«Ho contattato Francesca attraverso i suoi social network, perché sembrava la più adatta a rappresentare la quintessenza della canzone e devo dire che lei è stata entusiasta fin da subito, è stata molto felice di partecipare, si è tanto divertita. Il brano è nato in un momento difficile per tutti, l’ho scritto mosso dal desiderio di tornare a fare musica e festa insieme. Ed insieme cantiamo la speranza attraverso l’esser spensierati. Quello che mi auguro e che auguro a tutti è di rivivere quelle sensazioni ed emozioni che nel bene o nel male ci sono mancate. “Scappiamo via dal mondo” è un brano che vuole aiutare il popolo italiano a non pensare, ma solo a ballare e divertirsi per lasciarsi alle spalle il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto. Ora è necessaria una botta di vita ed un’azione che possa riaprire la partita. L’obiettivo è quello di essere un vero e proprio inno alla ripartenza».

L’elemento fondamentale di questo brano?

«Spensieratezza e allegria: l’allegria è un sentimento leggero e volatile, ma necessario, perfino terapeutico in tempi come in nostri. È un sentimento raffinato, cosi importante e cosi poco celebrato. È con questo spirito leggero, con i balli scatenati postati sui social e con un giro di telefonate, sms e messaggi vocali, che nasce la mia idea, il concept che ha preso corpo grazie alla disponibilità di una preziosa sinergia con Francesca Cipriani».

Cosa le auguri?

«Di vincere il “Grande Fratello Vip” magari intonando la canzone che abbiamo inciso insieme».