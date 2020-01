Barbara D'Urso, Francesca Cipriani in lacrime a Pomeriggio 5: «Adesso basta!»

Barbara D'Urso, Francesca Cipriani in lacrime a Pomeriggio 5: «Basta!». Gelo in studio. Oggi, l'ex gieffina è stata ospite nel programma Mediaset per commentare la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip. Ma qualcosa l'avrebbe ferita molto.

Si parla dei commento di Barbara Alberti nei confronti di Paola Caruso, «Io quella neanche con la forchetta la toccherei». Francesca Cipriani difende la bonas e aggiunge: «Dieci anni fa Barbara Alberti attaccò pure me. Mi disse che avevo il seno rifatto perché ero stupida». In un primo momento, l'opionista Roger Garth dice a Francesca Cipriani che è troppo permalosa e lei s'infuria: «Basta, mi avete stufato con questa storia. Non sono stupida».

Poi, Barbara D'Urso fa vedere il video in cui Barbara Albertì criticò Francesca Cipriani. Lei si commuove alle lacrime e gli ospiti in studio la confortano: «Francesca aveva ragione».

Ultimo aggiornamento: 20:39

