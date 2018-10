Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani si propone a Barbara D'Urso: «Ne vedrai delle belle»

Venerdì 19 Ottobre 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 13:14

Francesca Cipriani continua nei suoi appelli per partecipare al Grande Fratello Vip. Dopo un’intervista alla rivista Spy, in cui affermava di voler entrare nella casa perché innamorata di Walter Nudo, la bombastica ex gieffina appare in un video su Instagram pubblicato da Barbara D’Urso. «Io sarò la nuova concorrente del Grande Fratello di Barbara, preparatevi!», dice, mostrando il seno prorompente opera del chirurgo plastico.«Barbara devi assumermi, sono già pronta, mi incateno». «Ma i concorrenti non si assumono, una segretaria si assume - ribatte la D’Urso - per quale motivo dovrei farti entrare?». «Devi buttarmi dentro Barbara, ne vedrai delle belle». «Dammi un motivo, uno», dice Barbara. «Ehm… Uno e centomila, c’è anche un libro che dice così...» la risposta della Cipriani. «E chi l’ha scritto?». «Pirandello!», risponde Francesca, che dopo alcuni istanti si chiede: ma la risposta è giusta? E sembra quasi incredula quando si rende conto che lo è...