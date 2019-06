Sabato 15 Giugno 2019, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la storia d'amore prosegue a gonfie vele, maCome riporta il sito Gossip e tv, Giada Di Miceli, conduttrice di Non succederà più su Radio Radio, avrebbe affermato che. L'antipatia sarebbe nata durante il Grande Fratello 16. E adesso - riporta il sito di gossip - lAl momento, non ci sarebbero né smentite né conferme, maTempesta in arrivo? Staremo a vedere.