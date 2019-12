Francesca De André, la sorella Fabrizia in lacrime a Vieni da me: «Mi manca ancora oggi...»

Ultimo aggiornamento: 22:20

Francesca De André, la sorella Fabrizia a Vieni da me: «Mi manca ancora oggi...». Caterina Balivo si commuove. Oggi, la nipote di Fabrizio De André è stata ospite nel salotto di Rai1 e ha raccontato del rapporto con nonno Faber e del ritrovato dialogo con papà Cristiano.Ecco la testimonianza di Fabrizia De André: «Ho perso mio nonno all'età di 13 anni. Ma quando era ancora in vita lo consideravo già un mito. Quello era un periodo un po' burrascoso per la mia famiglia, ma riuscivo a vedere il nonno durante le feste. Ricordo che cantava sempre. La nonna invece - continua commossa Fabrizia - è morta quando avevo 18 anni. Con lei avevo un rapporto speciale, mi manca ancora ora...». Fabrizia De André ha parole dolci anche per la compagna di Faber, Dori Ghezzi: «La chiamiamo zia Dori».: «Mi ha chiamato all'improvviso e ho avuto un colpo al cuore. Mi ha chiesto di mio figlio e ci ha invitati da lui.». Nessun cenno invece alla sorella Francesca De André, con la quale al momento non ci sarebbero rapporti.