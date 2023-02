Francesca Fagnani: «Mentana a Sanremo? Rimane a condurre il tg. A casa con lui è lotta continua»

Mercoledì 8 febbraio la vedremo accanto ad Amadeus a Sanremo 2023. E la cosa che la "belva" Francesca Fagnani teme di più sono «quelle scale abbinate al tacco 12, è il combo che uccide».«Drusilla Foer mi ha detto una cosa molto bella: quando sei su quel palco pensa che lo stai facendo per qualcuno a casa che ti sta guardando e ti vuole bene. Questa immagine mi ha commosso e mi è entrata dentro», ha raccontato la conduttrice e compagna di Enrico Mentana al Corriere Della Sera.

Francesca Fagnani: «I figli non mi mancano e qualche volta ho tradito. Però non sono cattiva»

L'amore con Mentana

E proprio quando si parla di una eventuale presenza del direttore del Tg de La 7 al Festival lei ci tiene a precisare: «Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg». Quindi no, non ci sarà. In casa chi di voi due ha più ego? «È lotta continua».

Il video di Zelensky

Zelensky: si o no? «Se io e le altre amiche che saliamo sul palco abbiamo l’opportunità di portare un tema che ci è caro e che sicuramente non sarà legato alla leggerezza delle canzoni — per altro non tutte affrontano temi leggeri — perché mai non dovrebbe parlare il leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo? Mi sembra una polemica lunare».

Fratelli d’Italia e la polemica sul gender Fluid

Maddalena Morgante, deputata di FdI, si è detta preoccupata per la piega, a suo dire, gender fluid che ha preso Sanremo anche per la partecipazione di Rosa Chemical. «Io sono per l’allargamento e mai per la compressione di tutti i diritti; trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno. Detto questo, bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni».