Sanremo 2023, Francesca Fagnani co-conduttrice: l'annuncio di Amadeus da Fiorelllo. Lei: «U​na felicità enorme»

Francesca Fagnani sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo 2023: lo ha annunciato Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo morning show di Fiorello.

«È un onore, una felicità enorme»: così la conduttrice di 'Belve' Francesca Fagnani ha reagito all'annuncio di Amadeus della sua presenza come co-conduttrice in una serata del festival di Sanremo. In collegamento in videochiamata con Viva Rai2!, la giornalista ha chiesto a Fiorello «Che belva si sente?». «Mi sento un topo, un pulcino nero», ha risposto lo showman.

Di sé invece Francesca Fagnani ha detto: «Mi sento un Jack Russell». Fiorello ha invitato Enrico Mentana, compagno della giornalista, a fare capolino in diretta. «È in pigiama, a righe da interista», ha scherzato Fagnani. «Almeno una manina, un piedino, Enrico», ha insistito Fiorello.

«Sta portando un suo rappresentante», ha risposto Francesca, prendendo dalle mani del compagno uno dei loro due cani Cavalier King. «Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me», ha ribadito poi Fagnani raggiunta al telefono dall'ANSA. «Non so ancora nulla, con Amadeus parleremo a brevissimo: ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo».