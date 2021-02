Francesca Fialdini positiva al Covid, ma non si ferma “Da noi a ruota libera”

Francesca Fialdini positiva al Covid: «Eh sì, la risata fa bene a tante cose - scrive la conduttrice in un post su Instagram - ma non ci protegge del tutto. Sono risultata contagiata dal Coronavirus; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l'ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress». Francesca Fialdini lascia intendere così che è non è stata messa in discussione la puntata di 'Da noi a ruota libera' su Rai 1, programmata per domenica prossima.

