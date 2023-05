Francesca Fialdini e la domenica di Rai 1, “Da noi... a ruota libera” a rischio? I rumors

Cambia l'Italia, cambiano i dirigenti in Viale Mazzini e per Francesca Fialdini in Rai potrebbe esserci un po' meno spazio. Secondo il settimanale Oggi la conduttrice dovrebbe riduerre i suoi impegni televisivi a cominciare dalla domenica pomeriggio, il programma di Rai 1 forse al quale lei tiene di più.

Dopo Domenica In di Zia Mara dalla prossima stagione potrebbe saltare "Da noi... a ruota libera!" esserci un nuovo format condotto da Monica Setta. La giornalista è attualmente impegnata in “Mezzogiorno in famiglia” con Tiberio Timperi.

La Setta, si vocifera potrebbe condurre un talk show tra attualità e politica , “Il Fatto del Giorno”, già andato in onda una decina di anni fa.

E Francesca Fialdini? Potrebbe trascolare su Rai 3 ma a far cosa oggi non si sa ancora. Di sicuro il suo impegno potrebbe essere ridimensionato rispetto agli attuali sei programmi sulle tre reti nazionali.

A rivoluzione fatta poi la conduttrice farà la conta di quello che le è rimasto e tutte le sue valutazioni...