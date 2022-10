Nuova fase della gara, nuovo look. Per la prima serata dei live di X Factor Francesca Michielin cambia stile e si illumina con un abito tutto cristalli e trasparenze. «Are you ready for it?» chiede ai suoi follower con sguardo di sfida prima di scendere sul palco in un medley adrenalinico al fianco dei quattro giudici.

Francesca Michielin strega il palco di X Factor con un abito tutto cristalli e trasparenze

La ragazza timida e un po' impacciata che faceva per la prima volta il suo ingresso negli studi del talent musicale ad appena 16 anni è cresciuta ed è diventata una donna, in tutta la sua sensualità e capacità magnetica di accendere il pubblico e farlo ballare dall'inizio alla fine della performance.

Merito anche del favoloso abito longuette con spalline incrociate sul davanti, che rivelano una profonda scollatura. Una vera sorpresa per i fan della cantante, che non l'avevano mai vista così «donna», come ha notato anche la sua amica Levante. E «questo è solo l'inizio», come tiene a chiarire Francesca. Sarà... per il momento però la vincitrice di questa edizione è lei.