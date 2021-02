Francesco Baccini, la verità sul flirt con Maria Teresa Ruta: «Un uomo ci sorprese sul divano». Lei conferma tutto

Francesco Baccini al Grande Fratello Vip per incontrare Maria Teresa Ruta, che nelle scorse settimane ha rivelato di aver avuto un flirt con il cantautore di "Sotto questo sole". «Buonasera, ti vedo in forma», esordisce Baccini. E prosegue: «Ci siamo visti tre volte, due non me le dimentico più...». Baccini viene poi al dunque: «Bisogna tornare indietro di 20 anni. Un giorno Maria Teresa mi invita a vedere un musical, dove c'era anche Guenda. Poi mi chiede di andare a cena da lei. Io credevo fosse ancora sposata con Amedeo Goria, che è mio amico. Fu una cena normale, dopo ci siamo solo scambiati qualche messaggio».

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Grande Fratello Vip, Tommaso e Stefania contro Giulia: «Non fa... LA POLEMICA Gf Vip, Tommaso Zorzi squalificato per bestemmia? La frase sospetta... LIVE NON È LA D'URSO Gf Vip, il dramma del fratello di Dayane Mello: ecco cosa è... ALTA TENSIONE Elvira, ex moglie di Zenga: «Roberta Termali si finse mia amica... CANALE 5 Gf Vip, Tommaso Zorzi umilia Giulia Salemi davanti a tutti?... GF VIP GF Vip, Tommaso trova un bigliettino di Zenga per Rosalinda (ma non... GOSSIP Zenga a Live non è la D'Urso, la pace con i figli è... CANALE 5 Pietro Taricone avrebbe compiuto 46 anni: a Domenica Live il...

Grande Fratello Vip, Tommaso e Stefania contro Giulia: «Non fa nulla in casa, si è isolata con Pierpaolo»

«Io presento una canzone al Festival, ma non viene presa e io mi arrabbio molto, rimango deluso», prosegue Baccini. «A quel punto lei mi invita a vedere Sanremo da lei - aggiunge -. I figli vanno a dormire, io ero sul divano depresso, lei mi ha coccolato, roba da ragazzini. A un certo punto si sente una porta sbattere. Entra un signore. Lei era pietrificata da una parte, io spaventato dall'altra. Lui comincia a parlare lei incazzato, io vado a prendere il cappotto sperando di passare inosservato e in due secondi sono scappato via. Da allora non ci siamo sentiti mai più». Maria Teresa Ruta replica: «È tutto vero. Non fu Guenda a interromperci, ma la persona che mi fece compagnia per 5 anni in quel periodo».

Baccini non si presenta a "Live - Non è la D'Urso"

Ieri sera Baccini avrebbe dovuto essere ospite da Barbara D'Urso a "Live - Non è la D'Urso", ma non si è presentato, lasciando andare il figlio Michael al suo posto. La conduttrice in puntata ha spiegato: «Noi avevamo annunciato, anche al tg e nei nostri promo, che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Siccome noi annunciamo gli ospiti solo unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini, o il suo agente… Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa, che adesso non posso dirvi ma che comprenderete nei prossimi giorni, per cui abbiamo invitato il figlio di Francesco Baccini, Michael, che sa la verità perché gliel’ha raccontata il padre». Il motivo della mancata ospitata è presto spiegato: Baccini ha preferito essere ospite di Alfonso Signorini al Gf Vip, concedendo a lui l'esclusiva.

Ultimo aggiornamento: 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA