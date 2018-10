Grande Fratello Vip, Francesco Monte si scaglia contro il rivale: «Mario Ermito parla sempre male di me»

Lunedì 22 Ottobre 2018, 13:12 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 14:25

Francesco Monte è attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip e ovviamente le sue confidenze e riflessioni non possono essere trascurate da telespettatori e popolo del web. Con i coinquilini si è lasciato andare a esternazioni contro un altro vip, impegnato al momento su Rai Uno: «Parla sempra male di me».Una frecciatina verso gli studi di Tale e Quale Show, e precisamente nei confronti di Mario Ermito, concorrente del programma condotto da Carlo Conti. Tra i due ci sarebbe una presunta rivalità che sarebbe stata alimentata dal fatto che si sarebbero candidati per gli stessi progetti televisivi in più occasioni.Quest'estate Francesco Monte avrebbe voluto partecipare al talent targato Rai, ma sarebbe stato scartato per Mario Ermito: «Al mio posto hanno chiamato lui, non mi piace: parla sempre male di me». La rivalità dura da molti anni e sarebbe iniziata quando Francesco prese il posto di Mario nella fiction “Il Bello delle donne”.Intanto, questa sera Monte e tutti gli altri concorrenti del reality di Mediaset si preparano a una nuova diretta. Le indiscrezioni circolate sui social e sui giornali parlano dell'ingresso di tre nuovi concorrenti. Il gioco si fa duro, ma Francesco Monte è sempre tra i favoriti di questa edizione.