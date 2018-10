Grande Fratello Vip 2018, Francesco Monte bacia Fabio Basile

Domenica 7 Ottobre 2018, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2018 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Albacia tutti. Ma non le donne della casa, a partire dacon la quale ha avuto qualche timido flirt. Nel mirino dell'ex fidanzato dici sono principalmente. Dopo il bacio con, stavolta il destinatario è cambiato. Come avevamo raccontato su Leggo.it , infatti, a firma Emiliana Costa, Monte sembra aver avuto già un incontro ravvicinato con un uomo della casa.Un bacio a stampo, che ha preso alla sprovvistache proprio non se l'aspettava. Si è trattato di un gesto goliardico durante un brindisi avvenuto ancora una volta di fronte a Giulia Salemi, con la quale sembra si sia incanalata un'amicizia più che una relazione amorosa.La scena è stata immortalata dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2018 e sui social già sono partiti i commenti divertenti dei fan di colui che doveva conquistare il cuore delle coinquiline ma che al momento pare abbia (seppur per gioco) fatto breccia tra gli uomini.