Grande Fratello Vip 2018, è quasi rissa. Francesco Monte a Elia Fongaro: «Mi ribolle il sangue»

Domenica 28 Ottobre 2018, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 12:58

Bagarre nella casa del Grande Fratello Vip. Sarebbe scoppiata una furiosa lite tra Francesco Monte e Elia Fongaro. Francesco sarebbe andato su tutte le furie per alcuni atteggiamenti, a suo dire, non rispettosi dell'ex velino. Tutto sarebbe nato da un banale diverbio dopo mangiato e da lì sarebbe volate parole grosse. Ma andiamo con ordine.Elia si sarebbe lamentato con i coinquilini che hanno iniziato a sparecchiare mentre lui stava ancora mangiando. L'ex tronista lo avrebbe redarguito ed Elia avrebbe replicato dicendo che «Monte sta tirando fuori la sua tarantinità». A quel punto Francesco sarebbe esploso.«Hai dato una risposta discriminatoria - avrebbe detto l'ex tronista - Perché i tarantini come sono? Prima di tutto». Poi avrebbe proseguito parlando del diverbio nato a cena: «Se tu stai finendo di cenare e ti lamenti, la lamentela da te proprio non si accetta, io non la accetto, perché sei l’unico che fa meno di tutti quanti, ti svegli per ultimo, stai una continuazione a gironzolare per casa, ti sdrai sul divano, ti fai i cavoli tuoi e poi ti permetti pure di lamentarti a fine serata. Viviamo in una comunità e tu non fai il bello e cattivo tempo. Mi ribolle il sangue quando vedo persone come te che vanno avanti. Poi definirti uomo, ti posso fare un discorso magari a quattrocchi e ti dico che cosa significa per me essere uomo. E su questo, apro e chiudo parentesi, spero tu non stia prendendo per il c*** nessuno qui dentro».Francesco Monte avrebbe concluso parlando del rapporto tra Elia e Jane Alexander: «Lei sta dimostrando tutto quello che ha dentro, tu secondo me la stai prendendo per il c***». Intanto, Elia Fongaro è in nomination con Ivan Cattaneo e Martina Hamdy. Nonostante la bufera, riuscirà a superarla? Staremo a vedere.