Francesco Monte, notte da incubo al Gf Vip: «Ho avuto paura, mi sono protetto con il cuscino»

Giovedì 11 Ottobre 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 20:18

Francesco Monte e la notte da incubo. Il sex symbol della casa del Grande Fratello Vip avrebbe trascorso degli attimi di paura. L'ex tronista si sarebbe trovato in compagnia di Stefano Sala e avrebbe affermato di «essersi protetto con il cuscino». Ma cosa sarebbe successo? Andiamo con ordine.Da qualche tempo Francesco Monte continuerebbe a fare incubi nel sonno, con grande dispiacere di Giulia Salemi che vorrebbe trasmettergli solo «leggerezza, spensieratezza e allegria». Ma la scorsa notte sarebbe avvenuto qualcosa di più. Il ragazzo lo ha appena raccontato a Giulia Salemi e il filmato è stato trasmesso in diretta a Pomeriggio 5.«La scorsa notte - avrebbe raccontato l'ex tronista - ero nel letto vicino a Stefano Sala. A un certo punto gli chiedo Sei vivo? e lui mi risponde di sì. Poi gli chiedo se avesse detto qualcosa, ma lui mi risponde di non aver aperto bocca. Io però avevo sentito delle voci, non stavo dormendo. Ho avuto paura e mi sono protetto con il cuscino». Il racconto di Francesco Monte ha intenerito Giulia Salemi che lo ha consolato con una dose doppia di coccole. Dopo il presunto bacio della scorsa notte. Coppia ufficiale? Staremo a vedere.