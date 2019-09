Francesco Monte imita Mahmood a Tale e Quale Show, il web si divide e Panariello: «La bellezza non è tutto...»

Sabato 14 Settembre 2019, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2019 16:00

Francesco Monte si mostra in una nuova veste e sul palco di Tale e Quale Show, reality di Rai 1 condotto da Carlo Conti si presenta nei panni di Mahmood. La sua imitazione della canzone “Soldi” vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo ha diviso la critica del web. In molti hanno apprezzato la performance dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen, ad altri invece non è piaciuta. Ironico, come sempre, il commento di Giorgio Panariello, membro della giuria insieme a Loretta Gocci, Vincenzo Salemme: «La dimostrazione di quello che ho sempre sostenuto anche per me. La bellezza non è tutto, noi sex symbol abbiamo anche altro».«Bello e bravo», commenta invece il popolo dei social. E ancora: «Pazzesco Fra ma pazzesco per davvero. Sei bravissimo sei un talento e poi stasera sembravi lui. Pazzesco non so mi sono agitata emozionata entusiasmata . Bravoooooooooo». Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia. «Penoso», scrive qualcuno su Twitter. «La voce della Ferreri movimenti da zero e lode», aggiunge un altro utente.