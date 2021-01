Francesco Oppini e la nuova casa: «Il Grande Fratello Vip non ti arricchisce. Grazie a mia madre e ...»

Una nuova vita per Francesco Oppini che dopo il Grande Fratello Vip lascia la casa in cui viveva con la madre Alba Parietti per comprarne una tutta sua e ottiene anche un posto per la prossima stagione del programma sportivo “TikiTaka”.

Una casa non comprata certo con i guadagni derivanti dalla sua partecipazione al reality, ma che ha acquistato grazie all’aiuto della mamma Alba Parietti e al suo lavoro: “Ho comprato la casa grazie all’aiuto di mia madre – ha fatto sapere a “Nuovo” - e ai sacrifici che faccio da vent’anni. Non è stato il Grande Fratello Vip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”.

Ad abitare con lui nella nuova dimora, che dista poco dalla casa di mamma Alba, anche la fidanzata Cristina Tomasini con cui vorrebbe costruire una famiglia: “L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”.

