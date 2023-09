"Azzurro...Storie di mare" chiude la stagione in trionfo con una media di share del 18,73%

Termina con un successo straordinario la terza stagione di “Azzurro…Storie di mare” il programma condotto da Beppe Convertini che ha tenuto incollati allo schermo ben 1.112.000 di spettatori, registrando una media di share del 18,73% nell’ultima puntata dedicata all’isola di Ischia.

Questo risultato eccezionale conferma ancora una volta la leadership indiscussa del format nella fascia oraria mattutina 09:40/10:30. La chiusura di stagione si è focalizzata sull'affascinante territorio dell'isola verde raccontandola in ogni suo aspetto ed appassionando il pubblico con l'intervista a Marisa Laurito che ha raccontato il proprio legame col mare e la propria terra d'origine, con gli antichi mestieri legati a Lacco Ameno e le tradizioni incastonate in alcuni degli scorci più affascinanti del nostro Paese.

Il tutto sempre con innovazione e con il ritmo coinvolgente del format che ha fin da inizio stagione catturato l’attenzione del pubblico. Il viaggio di “Azzurro…storie di mare” si conclude con numeri da record grazie a 7 puntate tutte da grandi ascolti. Il format va in pausa fino alla prossima stagione estiva, ma la squadra di lavoro non si ferma ed è già attiva per portare tante nuove sorprese ad un prodotto di grande successo. Prodotto dalla Zeus group. Un programma di Gennaro Coppola, Beppe Convertini e Gianmarco Ravo. La regia è curata da Daniele Carminati, mentre la squadra di autori è capitanata da Gianluca Imparato. Con la partecipazione di Diletta Acanfora e le rubriche di Alessandro Circiello ed Elena Campanile.